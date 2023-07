Prasówka Łeba 27.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łebie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Łeba 27.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W niedzielne popołudnie doszło do próby włamania się przez 27-letniego mężczyznę do domu jednorodzinnego w gminie Nowa Wieś Lęborska. Spłoszony przez mieszkańców, którzy pojawili się w domu, rozpoczął ucieczkę, ale został ujęty i przekazany policjantom. Za to, co zrobił, mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.