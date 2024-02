Prasówka Łeba 24.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łebie nie minęło Cię nic ważnego

Przebudowa Placu Dworcowego i ulic przyległych w Łebie, która według harmonogramu miała zakończyć się we wrześniu b.r. najprawdopodobniej potrwa do kwietnia. Wykonawca wykonał prace z wyprzedzeniem co umożliwi oddanie inwestycji do użytku jeszcze przed sezonem letnim.

Pracownica "drive thru" w lęborskim barze szybkiej obsługi zaprosiła do środka pijanego kierowcę od którego przyjmowała zamówienia. Kiedy wszedł, zadzwoniła po policję a pracownicy restauracji nie pozwolili by się oddalił przed przyjazdem policjantów.