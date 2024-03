Prasówka Łeba 18.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łebie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.03, w Łebie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Posypało się po czerwonej dla Czekirdy. Wysoka porażka Team Lębork z AZS UG Gdańsk”?

Prasówka Łeba 18.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Posypało się po czerwonej dla Czekirdy. Wysoka porażka Team Lębork z AZS UG Gdańsk W 18 kolejce grupy północnej I ligi futsalu LSSS Team podejmował w Lęborku AZS UG Gdańsk. Pierwsza połowa zakończyła się remisem i po przerwie długo zanosiło się na podział punktów. Przełomowa dla losów futsalowych derbów Pomorza okazała się czerwona kartka dla bramkarza Team Dominika Czekirdy. Grając w przewadze goście objęli prowadzenie, które do końca meczu już tylko podwyższali, wygrywając aż 6:1 (1:1).

📢 Zderzenie czołowe na krajowej "szóstce" w Pogorzelicach. Kobieta i dziecko w szpitalu Do wypadku doszło ok. 8 rano w Pogorzelicach (pow.lęborski). Kierująca skodą jadąca z mężczyzną i dwojgiem dzieci na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z prowadzona przez kobietę toyotą. Kierująca toyotą oraz 8-latek podróżujący skodą trafili do szpitala.

📢 Są nowe fakty po makabrycznym zabójstwie noworodków w Czernikach! Wciąż nie można zorganizować dzieciom pogrzebu Pół roku temu w Czernikach ujawniono ciała trzech noworodków zakopane w piwnicy. W tej sprawie zatrzymano ojca i córkę, którzy żyli w związku kazirodczym. Prokuratura postawiła im zarzuty zabójstwa. Niestety wciąż nie można zorganizować dzieciom pogrzebu.

Prasówka 18.03 Łeba: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trwają prace przy budowie ul. 8 Maja-bis. Ponad 200 metrów drogi zyska asfaltowa nawierzchnię [WIDEO] Przebudowa gruntowej drogi, równoległej do asfaltowej ul. 8 Maja, czyli 8 Maja "bis" kosztuje blisko 720 tys. zł z czego ok. 705 tys. zł to dotacja pozyskana jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego dla gmin popegeerowskich.

📢 Wyprzedaż garażowa w Lęborku. Pogoda nie była sprzymierzeńcem Zimowa aura nie była sprzymierzeńcem zorganizowanej po raz kolejny wyprzedaży garażowej w Lęborku. W miejscu targu rolnego pojawiło się mniej niż zazwyczaj zarówno sprzedających, jak i zainteresowanych kupnem. Następna wyprzedaż zaplanowana jest za miesiąc. 📢 Pogoń Lębork zremisowała na wyjeździe ze Startem Miastko Rozgrywany w ulewnym deszczu mecz 20 kolejki IV ligi zakończył się podziałem punktów. Ostatni w tabeli IV ligi MKS Start Miastko zremisował u siebie 2:2 z Pogonią Lębork. 📢 Miss Wsi Pomorza. Wspomnień dawnych czar. Tak było 20-30 lat temu. Zobaczcie zdjęcia Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 17.03.2024: Łeba, 10.03-16.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Łeby Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łeby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Podjęli się dużego wyzwania. Nocą z Garczegorza do Łeby w Drodze Krzyżowej ”?

