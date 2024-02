Prasówka Łeba 17.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łebie nie minęło Cię nic ważnego

Lęborscy policjanci zatrzymali cztery osoby poszukiwane do odbycia kary więzienia w tym dwie, za którymi zostały wystawione listy gończe. Trzy już są za kratkami, czwarta, która wpadła w ręce mundurowych podczas kradzieży sklepowej, zostanie przewieziona konwojem do zakładu karnego, po tym jak usłyszy zarzuty.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łebie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Przedszkolu nr 9 w Lęborku doszło do zalania pomieszczeń. Dyrektor placówki zawiadomiła straż pożarną. Z powodu awarii do domu wróciły dzieci, które zdążyły już przyjść do przedszkola. Dziś placówka będzie zamknięta.