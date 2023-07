Prasówka Łeba 10.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łebie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łeby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Letnia Czytelnia w Lęborku wystartowała. Czytanie i zabawa w jednym [WIDEO]”?

Słońce, piasek i plaża. To od wieków kompozycja doskonała, a zwłaszcza w okresie wakacji. Kolorowe wschody i zachody nad Bałtykiem zachwycają przez cały rok, ale to właśnie latem wzbudzają szczególny zachwyt. Dlaczego? Przede wszystkim na korzystne warunki pogodowe, które zachęcają do długich chwil spędzonych w towarzystwie wiatru, fal i słońca, które odbijając się od tafli wody, ukazuje nam niesamowitą paletę kolorów. Jak wschody i zachody słońca nad Morzem Bałtyckim wyglądają w obiektywach czytelników "Dziennika Bałtyckiego"? Przekonaj się i sprawdź!