Prasówka 5.07.2023 Łeba. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Łeby

Robert Kujawski, żołnierz 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego dziś pokonał ostatnie metry z ponad 1530 km, które zaplanował przebiec w ciągu miesiąca. To trzydzieści ultramaratonów. Każdego dnia biegał po 51 km żeby wspomóc zbiórkę dla Dariusz Gabrynowicza, niepełnosprawnego zawodnika armwreslingu, który wymarzył sobie wyjazd na Mistrzostwa Świata do Malezji w siłowaniu się na rękę. Gabrynowicz ma silne ręce, Kujawski nogi. Połączyli siły i udało się. Malezja czeka.

Do wypadku doszło 3 lipca ok. 19.00. W Tawęcinie (powiat lęborski) kierujący volkswagenem wypadł z drogi i przekoziołkował. W aucie jechało troje pasażerów w tym ośmioletni chłopiec. Kierowca zostawił ich i odjechał. 58-letni pasażer i dziecko trafili do szpitala. Obrażenia mężczyzny są poważne. Kierowca, którego policja szukała, przy pomocy psów tropiących, został zatrzymany.