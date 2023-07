Prasówka 19.07.2023 Łeba. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Łeby

Sieć Lidl ogłosiła nabór do pierwszej edycji programu Lidl Trainee, skierowanego do studentów i absolwentów szkół wyższych. Osoby, które zostaną przyjęte, mogą liczyć na zarobki w wysokości 8000 złotych brutto, a także pakiet atrakcyjnych benefitów. Jak wziąć udział w programie Lidl Trainee?

W Łebie została dziś zawarta umowa z nowym wykonawcą na przebudowę dojścia i zejścia na plażę nr 2 przy Zamku Neptun w Łebie. Po podpisaniu umowy firmie HYDRO-MAG Sp. z o. o. z Garcza został już przekazany plac budowy. Na wykonanie inwestycji wykonawca ma 9 miesięcy. Wartość inwestycji to 5.054.736,76 zł. Przypomnijmy, że firma, która wygrała pierwszy przetarg, wycofała się z realizacji.

Mapa przestępstw popełnianych w Polsce nie zostawia wątpliwości. To nad Bałtykiem najczęściej dochodzi do przestępstw seksualnych. To też tutaj najwięcej jest tych przestępstw, których ofiarami padają dzieci. Policyjna praca nie zawsze przynosi szybkie rezultaty, prowokacja „łowców” pozwala je przyspieszyć. Ci, których złapią, często stają przed sądem.