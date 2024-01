Prasówka 19.01.2024 Łeba. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Łeby

W Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku kilkudziesięciu uczniów I klas mundurowych zostało mianowanych na kadetów. Uroczystość była także okazją do wręczania odznak wyróżniającym się uczniom. - To już dziesięć lat od kiedy funkcjonują w naszej szkole klasy wojskowe - mówił Artur Obolewski, dyrektor PCE w Lęborku. Więcej informacji i materiał wideo wkrótce.

Streaming muzyki jest dziś ważnym elementem rynku muzycznego. Kiedyś były to płyty winylowe i CD. Dziś ich miejsce zajęły platformy takie jak Spotify, TIDAL, Deezer, Apple Music, czy YouTube Music. Muzyczni twórcy mają być lepiej wynagradzani i więcej zarabiać. Co jeszcze się zmieni? Ma powstać specjalna unijna dyrektywa i prawo. Parlament Europejski przyjął specjalną rezolucję.

Po długiej podróży z Częstochowy, przed godziną 22 w środę 17 stycznia strażacy OSP Łebunia dojechali nowym wozem do Lęborka, gdzie zostali powitani przez strażaków OSP z kilku innych jednostek OSP z powiatu lęborskiego. Z włączonymi sygnałami dźwiękowymi wyruszyli na ostatni odcinek trasy do Łebuni, do macierzystej jednostki. Nowy pojazd to średni samochód ratowniczo - gaśniczy VOLVO, którego koszt zakupu wyniósł 1.177.110,00 zł.