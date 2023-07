Prasówka 18.07.2023 Łeba. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Łeby

Z udziałem posła na Sejm RP i rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera został w Łebie uroczyście otwarty nowoczesny kompleks budynków mieszczących komisariat policji, remizę OSP i punkt medyczny. Kosztował ok. 9,5 mln zł, z czego ok. 5 mln zł wyniosło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tatuaże to niezwykle modna i powszechna ozdoba ciała. Latem, gdy słońce jest mocniejsze, a my chętniej odsłaniamy ciało i korzystamy z kąpieli słonecznych, wymagają specjalnej ochrony. W szczególności należy zadbać o świeże tatuaże. Co więcej, pojawia się kwestia kąpieli w morzu, jeziorze oraz basenie. Co wtedy? Podpowiadamy, jak dbać o tatuaż latem.