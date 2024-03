Prasówka 15.03.2024 Łeba. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Łeby

Cztery miliony złotych dołoży samorząd województwa pomorskiego do budowy łącznika S-6 z ul. Gdańską w Lęborku. To połowa brakującej kwoty, bo inwestycja ma kosztować 43 mln zł a Lębork ma przeznaczone 35 mln. Tymczasem radny Jarosław Litwin przypomina, że marszałek deklarował sfinansowanie całości inwestycji. -Nie rozumiem, czemu marszałek nie może wyłożyć 8 mln zł, skoro zapowiadał że jest w stanie wyłożyć 40 mln zł- dziwi się radny Litwin.

Twierdził, że kochał na zabój, nieraz się sparzył, ale niczego nie żałuje. Gdy jedna z kobiet go zostawiła, próbował popełnić samobójstwo. On sam jednak niejednokrotnie zmieniał zdanie co do życiowej partnerki. Tadeusz Ross miał pięć żon, a ostatnia z nich była o niego młodsza o trzy dekady.

Policjanci spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Redkowicach i przedszkolakami z Maszewka, by opowiedzieć im o swojej pracy oraz przybliżyć podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze i w domu.

W niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Kandydatów w wyborach jednomandatowych do Rady Miasta Łeby wystawiły komitety wyborcze Andrzeja Strzechmińskiego, Haliny Klińskiej, Agnieszki Derby, Prawa i Sprawiedliwości oraz Dla Dobra Wspólnego. Łebianie wybiorą 15 radnych, głosując w 15 okręgach wyborczych.

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.