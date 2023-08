Pizzerie, do których warto się wybrać w Łebie. Te miejsca są polecane w sierpniu 2023

To rodzaj pizzy charakteryzujący się chrupiącym ciastem i większą ilością dodatków. Na ogół są to: pomidory, szynka parmeńska, pieczarki, oliwki, mozzarella i świeże zioła. Podczas wyrabiania ciasta dodaje się mniejszą ilość wody i odrobinę tłuszczu. Ten rodzaj pizzy wypieka się w niższej temperaturze, w 350 stopniach, przez około 3 minuty. Na pewno znajdziesz ją w pizzeriach w Łebie.

Pizza amerykańska

Pizza tego typu ma kilka wspólnych cech z oryginalną pizzą włoską, ale generalnie jest zupełnie inna. Posiada ona grubsze ciasto, wyrabiane również ręcznie. Wykorzystuje się do tego wysokoglutenową mąkę, wodę, drożdże i sól. Posiada w swoim składzie znaczną ilość dodatków, a podstawą jest słodki, pomidorowy sos. Nie braknie również mięsa, np. kurczak, salami, szynka, pepperoni. Zaś warzywa na niej to papryka, kukurydza, pieczarki. Obecny tu ananas to typowo amerykański dodatek.