Kąpieliska w Łebie i okolicy otwarte 18.07. Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk

Zwróć uwagę, że nie każde miejsce, gdzie się pływa, jest kąpieliskiem. Na kąpielisku możesz czuć się bezpiecznie. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Łebie.

Na terenie kąpieliska Kąpielisko przy plaży C w Łebie znajduje się:

Na kąpielisku Kąpielisko przy plaży C w Łebie panują następujące warunki:

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.

Często tworzona jest również plaża przy kąpielisku, gdzie można odpoczywać i opalać się. Nad bezpieczeństwem najczęściej czuwają ratownicy, którzy obserwują kąpielisko.

Przy kąpielisku mogą znajdować się przebieralnie, punkty sanitarne, natryski i punkty czerpania wody. W kąpielisku można pływać, kąpać się, moczyć nogi na pomoście czy grać. Czasami na kąpielisku znajduje się także miejsce na zrobienie grilla i ogniska.