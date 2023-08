Gdzie możesz zjeść najlepsze lody w Łebie? Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

Przeczytaj, gdzie się znajdują posiadające bogatą ofertę lodziarnie w Łebie. Z całą pewnością są nieodłącznie związane z wakacjami. W gorący, słoneczny dzień mogą okazać się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Zajrzyj na chwilę do historii, aby sprawdzić jakie były ich początki. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i dowiedz się, jakie smaki możesz znaleźć w lodziarniach w Łebie.

Historia lodów Już w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Także w Europie zajadali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Ponieważ zachodziła konieczność pozyskiwania lodu z gór był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie dzisiejszego sorbetu. W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku. W naszej ojczyźnie najstarszy przekaz o sorbetach pochodzi z wieku XVII. Po raz pierwszy przepis na zmrożony deser umieszczono w 1783 roku w książce kucharskiej. W tamtych czasach przysmak ten obecny był jedynie na królewskim dworze, a w późniejszym okresie na szlacheckich stołach.

Po wojnie zaczęto produkować lody na szerszą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Podawano je na andrutach lub waflach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Łebie otwierano w centrum i przy najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostępne były jedynie w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Obecnie lody produkowane są z gotowych mieszanek w postaci proszku z dodatkiem wzmacniaczy smaku i konserwantów. Wciąż jednak możemy spotkać w Łebie lodziarnie, w których śladami poprzedników wykonuje się produkt z najwyższą dbałością o jakość i stosuje tradycyjne receptury, oparte na naturalnych składnikach. Nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Łebie? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Jakie lody możesz zjeść w lodziarniach w Łebie? Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. W okresie letnim na każdym kroku widzimy lodziarnie posiadające w ofercie lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Możemy też wybrać lody gałkowe. Możemy także skusić się na sorbety przyrządzane z owoców i wody.

Do wyrobu lodów włoskich używa się łączonych z wodą mieszanek w proszku. Powstała masa zostaje zamrożona. Podaje się je w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a ich temperatura jest wyższa niż pozostałych lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A do tego możemy poprosić o polewę, także w różnych smakach. Lody amerykańskie mają kremową, miękką konsystencję, bardziej zwartą, a temperaturę mrożenia niższą. Również są podawane w waflu w formie stożka. Nie stosuje się jednak w trakcie ich produkcji napowietrzania. Z tego względu ich wygląd jest nieco inny niż lodów włoskich, natomiast występują w podobnych smakach. Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety bądź lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają podobne walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są bardzo zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów? Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi podczas upałów. Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione samodzielnie w domu. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.

